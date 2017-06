Acidente entre caminhão e bicicleta deixa homem ferido em Piranhas

O homem andava de bicicleta na BR-158 quando perdeu o equilíbrio invadiu a pista, sendo atingido por um caminhão

26/06/2017, às 15h06

Um acidente entre um caminhão com placa de São José do Rio Preto e uma bicicleta deixou um homem ferido, na tarde desta segunda-feira (26), na BR-158, próximo ao Laticínio Centro Oeste, zona rural de Piranhas.

De acordo com a equipe da Polícia Militar (PM) Sargento César e Cabo Jean, o ciclista Elivon Alves Caldeira, transitava na BR-158 quando perdeu o equilíbrio e invadiu a pista.

O motorista do caminhão Carlos Donizete Lippa, 50 anos, não conseguiu evitar a colisão e atingiu de raspão o ciclista, que foi arremessado para fora do asfalto sofrendo escoriações pelo corpo e um corte na cabeça.

Elivon foi encaminhado para o Hospital Municipal Cristo Redentor, em Piranhas e passa bem até o momento.