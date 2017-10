Acidente com fogos de artifício durante rodeio deixa 2 mortos e cerca de 30 feridos em Bom Jesus do Araguaia

01/10/2017, às 21h10

Duas pessoas morreram em um acidente ocorrido durante uma feira agropecuária em Bom Jesus do Araguaia, a 983 km de Cuiabá, na noite deste sábado (30). Durante a queima fogos, um rojão caiu na arquibancada, onde as vítimas estavam. Além das duas mortes, aproximadamente 30 pessoas ficaram feridas. As informações são da Polícia Militar e da prefeitura do município.

O prefeito de Bom Jesus do Araguaia, Joel Ferreira (PSDB), disse que a explosão ocorreu no momento da entrada do locutor que iria narrar o rodeio, que acabou sendo cancelado devido ao acidente.

“Eu estava junto com outros prefeitos de municípios da região e empresários que iriam entrar na arena durante a abertura do rodeio desse dia, quando de repente houve uma explosão e o rojão se espalhou no alto, caindo na arquibancada. Não sabemos direito o que aconteceu”, contou.

Ele contou que depois do acidente, a festa acabou, e todos se mobilizaram para tentar ajudar as vítimas que estavam feridas. “Entrei em contato com as prefeituras da região para que ajudassem as nossas equipes no resgate das vítimas.

De acordo com o prefeito, havia cerca de 1.500 pessoas na arquibancada no momento do acidente e que as pessoas ainda estavam chegando na arena. O acidente ocorreu por volta de 23h (0h no horário de Brasília).

A Exposição Agropecuária de Bom Jesus do Araguaia (Expobonja) é realizada anualmente pela prefeitura no período em que comemora o aniversário do município. O prefeito informou que as despesas são custadas pela prefeitura, mas que uma empresa de produções de eventos é quem executa o projeto.

Durante os quatro dias de festa, a entrada é gratuita. Nos outros dois dias, também houve fogos de artifício, mas sem nenhum incidente. A festa estava prevista para terminar neste domingo (1º), mas por causa do acidente foi cancelada. Também foi decretado luto de três dias pela morte das vítimas.

Um vídeo gravado por alguém que estava no local mostra o início do acidente. As imagens, que foram disponibilizadas pela prefeitura, não mostram o rojão caindo.

Algumas vítimas que estão feridas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Bom Jesus do Araguaia e os oito que estão em situação mais grave foram levados para o Hospital Regional de Água Boa, a 736 km de Cuiabá, conforme o prefeito de Água Boa, Mauro Rosa (PPS).

“Estive no hospital e me passaram esse número de feridos. Alguns estão com ferimentos mais leves e outros mais graves, que vão passar por cirurgia. Tive a informação de que outros pacientes ainda vão chegar”, explicou.

Foi pedida a transferência de um paciente para um hospital de Cuiabá, pois ele necessita de um leito de UTI. “Ele está consciente, mas teve ferimentos na cabeça. Tem uma criança de 5 anos com fratura no fêmur e que também deve precisar de cirurgia”, explicou.