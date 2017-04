Ação de prevenção e combate a dengue é realizada em Piranhas

Os agentes de saúde percorreram as residências para uma vistoria e conscientização

12/04/2017, às 09h04

A Prefeitura Municipal de Piranhas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realizou na manhã da última terça-feira (11/04), no Setor Central, o mutirão de prevenção e combate a dengue.

O dia “D” é realizado mensalmente no município e tem o objetivo de combater os focos do mosquito transmissor da Dengue, Zika, Shikungunya e outras doenças.

A mobilização que ocorreu no Setor Central da cidade teve a participação de 30 profissionais da saúde.

Os agentes municipais percorreram as residências para uma vistoria e conscientização, pois a chuva traz consigo a proliferação de insetos havendo a necessidade de manter as residências ou locais de trabalho livres de ambientes criadouros.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Graziany Leite, o levantamento rápido de índice para o Aedes Aegypti apresentado apontou que 1.270 casas foram visitadas e 12 residências apresentaram focos do mosquito, somente no centro da cidade.⁠⁠⁠⁠