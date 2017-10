Ação da Prefeitura vai melhorar a captação de água do Córrego que abastece Arenópolis

Mais de 200 caminhões de areia foram retirados do reservatório hídrico. Administração quer realizar limpeza ao longo do Ribeirão

03/10/2017, às 17h10

A Prefeitura de Arenópolis iniciou na última sexta-feira (29/09) uma limpeza no leito do Córrego Lageado, um dos responsáveis pelo abastecimento de água do município. A intenção é melhorar a captação de água para o reservatório e, automaticamente, amenizar a escassez hídrica.

Para isso, uma retroescavadeira foi utilizada para fazer curvas de níveis em fazendas próximas ao córrego e retirar a areia acumulada no reservatório da Saneago. Foram retirados mais de 200 caminhões de areia do local.

Segundo o prefeito Flávio Júnior, a ação de limpeza do leito do córrego, que foi finalizada em dois dias, “deve preparar o ribeirão para receber o período de chuva e poder armazenar uma quantidade maior de água”.

Ainda de acordo com o prefeito, algumas propriedades já fizeram a curva de nível para aumentar a captação, mas quem ainda não recebeu o benefício pode procurar a Prefeitura. “Estamos disponibilizando todo o maquinário necessário. Nossa intenção é fazer o serviço ao longo de todo o Ribeirão”, afirmou.

Uma parceria com as escolas municipais, Sindicato Rural de Arenópolis, Emater e proprietários rurais vai dar vida a um projeto de reflorestamento e recuperação das margens e nascentes dos ribeirões Areia e Lageado ainda no mês de outubro. “Vamos criar uma força tarefa onde toda a população trabalhará com o fim de recuperar nossas nascentes”, disse entusiasmado.

Desde julho Arenópolis vive dias difíceis por conta da falta de água. Nem mesmo a perfuração de poços artesianos foi suficiente para colocar fim à crise hídrica do município, já que o líquido não jorrou.