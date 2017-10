Ação Cidadã realiza 12 mil atendimentos e marca início das comemorações aos 64 de Piranhas

Cerimônia beneficiou população ao oferecer serviços gratuitos, lançou projeto Meninas de Luz que orienta adolescentes grávidas e ainda liberou recursos para empreendedores pelo Banco do Povo

12/10/2017, às 16h10

Foi dada a largada das comemorações do 64° aniversário de emancipação política de Piranhas. A primeira ação que movimentou os piranhenses aconteceu durante esta quarta-feira (11/10) na Praça Santo Antônio com a prestação de serviços gratuitos por meio do Programa do Governo de Goiás Ação Cidadã.

Com o apoio de dezenas de parceiros, a centésima edição do Programa Ação Cidadã ofertou à população mais de 20 serviços públicos como emissão de RG, CPF, segunda via de Certidão de Nascimento, Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente, orientação para programas sociais como Renda Cidadã e Bolsa Família, distribuição de mudas e também de enxovais para gestantes, além de outros serviços. Cerca de 12 mil atendimentos foram realizados.

A secretária Cidadã, que também representou o Governo no evento, Lêda Borges, entregou 100 unidades de lençóis para o Lar dos Idosos.

Dentro da Ação Cidadã a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) lançou o projeto Meninas de Luz, que passa por processo de expansão no interior do Estado. Houve a assinatura do Termo de Cooperação Técnica para que a Prefeitura do município instale o programa que tem por objetivo orientar as adolescentes e jovens grávidas, de até 21 anos, em situação de vulnerabilidade social. Elas receberão orientações psicossociais sobre a gravidez e sobre os cuidados com os bebês.

Na cerimônia que contou com a presença de autoridades ainda houve o anúncio de R$ 200 mil em investimentos em negócios de empreendedores pelo Banco do Povo. O superintendente Danilo Viana Rabelo também informou que vai realizar o Dia do Empreendedor em Piranhas. Na oportunidade foram entregues dois cheques a empreendedores que, juntos, somam quase R$ 20 mil.

Segundo o Prefeito Eric de Melo a união de todos contribuiu com o sucesso do evento. “As forças se uniram para que o evento acontecesse, pois sozinho eu não conseguiria fazer a festa acontecer”, destacou.

Beneficiados

O Programa beneficiou pessoas como a diarista Marlene Maria Rodrigues, 45 anos, que mora em Piranhas há mais de 20 anos e solicitou a segunda via da Certidão de Casamento. Com o Ação Cidadã a baiana poupou uma viagem até a sua cidade natal. “Para que eu pudesse ter a certidão de casamento seria preciso ir até a Bahia, mas com um evento maravilhoso desses eu não tive gastos e ainda aproveitei pra dar uma repaginada no visual”, comemorou.

Franquelino Terêncio, 63, classificou o evento como “excelente”. Ele conseguiu a tão desejada licença para pesca. O piranhense disse ainda que, “atividades como o Ação Cidadã, realizadas em parceria com a Prefeitura, fazem bem até para a saúde”.

Maria Divina de Sousa, 36, mora em uma fazenda a cerca de 38 km de Piranhas e levou a filha Laura Beatriz, 15, para emitir o CPF. “É muito difícil ter que ir a outras cidades em busca da documentação, nem sempre temos condições financeiras. Essa oportunidade que estamos tendo hoje é muito boa e de grande valia”, disse a dona de casa.

Geane Fernandes que é casada, mãe de três filhos e vive no Setor Sul, em Piranhas, utilizou alguns dos serviços oferecidos no Ação Cidadã. Um deles foi a troca do aplique de cabelo. “Eu definiria essa iniciativa como maravilhosa por vários motivos. O que mais me encanta é não ter tumultos e o atendimento ser super profissional, só faltou o casamento comunitário”, sugeriu a piranhense.