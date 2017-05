Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é tema de campanha em Arenópolis

A ação faz parte do Dia Nacional de Combate a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, instituído em 18 de maio

23/05/2017, às 07h05

A Prefeitura Municipal de Arenópolis, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou na manhã da última quinta-feira (18), atividades de conscientização e Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Daiany Donato, organizou uma caminhada com intuito de conscientizar e alertar a população sobre os riscos, prevenções e combate ao abuso e exploração sexual.

A caminhada contou com a participação de autoridades como o prefeito de Arenópolis Flávio Júnior, vice-prefeito Ovarci Vilela, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Jader Alves, Juiz da Comarca de Piranhas Daniel Maciel e Promotor de Justiça Augusto Henrique, além da presença de grande parte da população, crianças e adolescentes das redes públicas de ensino de Arenópolis.

Segundo a primeira-dama Daiany Donato, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que é presidido por ela, juntamente com o Conselho Tutelar, Assistência Social e Prefeitura Municipal, sempre realizam reuniões e campanhas para combater a violação dos direitos da criança e do adolescente. “Estamos sempre nos reunindo para levar adiante campanhas para combater esse crime. São muitas ações, porém não podem ser divulgadas, devido ao sigilo e delicadeza do assunto. Mas não podemos e não estamos de braços cruzados. Afinal, temos que fazer bonito,” disse a primeira-dama.

A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras), promoveram uma palestra por meio de uma peça de teatro onde alertaram a importância de combater o abuso e a exploração sexual.

Após o término das apresentações foi servido um café da manhã para todos os convidados.⁠⁠⁠⁠