Homem é preso com 75 armas de fogo

Um homem foi preso com 75 armas de fogo e 328 munições no município de Águas Lindas, no leste goiano. A Polícia Militar chegou até o suspeito, João Pedro Alves Vidal, depois do recebimento de denúncias de que ele teria posse de diversos armamentos.

Na casa de João Pedro, no Setor Oeste, foram localizadas armas de diversos calibres e 328 munições, 232 delas intactas e outras 96 deflagradas. O autor foi conduzido ao 1° Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) de Águas Lindas de Goiás onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

Fonte: Mais Goiás