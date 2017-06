Arenópolis realiza 2ª edição da Expoare

Serão quatro dias de festa com a tradicional cavalgada, rodeio, mesa da amargura e atrações musicais para animar o público

20/06/2017, às 19h06

O Sindicato Rural de Arenópolis, em parceria com a Prefeitura Municipal, divulgou a programação completa da 2ª edição da Expoare, que acontecerá no município entre os dias 06 e 09 de julho.

Durante a Expoare haverá o bingo de um bezerro nelore de 17 meses, uma tv 40 polegadas e uma moto Honda Fan 125 realizado pelo Sindicato Rural de Arenópolis, além da disputa pelas premiações do rodeio em touros.

Além dos eventos agropecuários, a agenda de shows já está definida. São pelo menos quatro atrações no palco principal. Entre as apresentações, Lucas Zara e Gabriel, Hiago, Nando Moreno e Omar e Adriana.

A programação da Expoare ainda inclui o tradicional cavalgada de abertura e a mesa da amargura. Serão quatro dias de festa que deve movimentar toda a cidade, além de atrair os moradores de cidades vizinhas.

Programação:

Dia 06/07 – Abertura do rodeio em touros e show com Lucas Zara e Gabriel;

Dia 07/07 – Continuação do rodeio e show com Hiago;

Dia 08/07 – Continuação do rodeio e show com Nando Moreno;

Dia 09/07

10h – Cavalgada;

16h – Realização da mesa da amargura;

Final do Rodeio

21h – Bingo do Sindicato Rural na Associação dos Produtores Rurais de Arenópolis (APRA) que sorteará um bezerro nelore de 17 meses, uma tv 40 polegadas e uma moto Honda Fan 125.

Show da dupla Omar e Adriana;

Premiação do rodeio:

1º lugar: R$ 4.000

2º lugar: R$ 2.000

3º lugar: R$ 1.500

4º lugar: R$ 800

5º lugar: R$ 500⁠⁠⁠⁠