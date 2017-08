Quase tudo pronto para a abertura da 1º Exposição Agropecuária de Bom Jardim de Goiás

Expobom acontecerá entre os dias 17 e 20 de agosto. O evento será marcado por rodeio em touros e atrações musicais

15/08/2017, às 22h08

O Sindicato Rural de Bom Jardim de Goiás, com apoio da Prefeitura Municipal realizará entre os dias 17 e 20 de agosto a Exposição Agropecuária do Município (Expobom). A primeira edição terá quatro dias de festa.

Toda estrutura foi montada ao lado da BR-158, a cerca de 3km da cidade, na saída para Barra do Garças. Organizadores realizam os últimos detalhes para receber o público a partir de quinta-feira (17).

O grande show de abertura ficará por conta dos Meninos de Goiás, no dia 17 de agosto. No dia 18, o palco será comandado pela dupla Mário e Thizil. Já no dia 19 subirá ao palco os sertanejos Brenno Reis e Marco Viola e para encerrar, Rafael e Rondinelli vão animar o público com seus sucessos, no dia 20 de agosto.

Além das atrações artísticas, a Expobom será marcada por torneio leiteiro, prova de laço e rodeio em touros, que oferecerá premiação de três motos e mais um valor em dinheiro aos peões competidores.