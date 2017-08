1º Velocross agita Bom Jardim de Goiás neste fim de semana

Os pilotos disputarão nas categorias 150cc, 230cc, Força Livre Nacional e Força Livre Importada

17/08/2017, às 08h08

A 1ª edição do Velocross vai levantar poeira em Bom Jardim de Goiás neste fim de semana. A competição será no sábado (19) a partir das 15 horas com encerramento no domingo (20) a partir das 13 horas.

O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Superintendência Municipal de Turismo e Eventos com o apoio da Prefeitura Municipal e a entrada será franca.

Os pilotos disputarão o título de vencedor e a premiação em dinheiro em quatro categorias: 150cc, 23cc, Força Livre Nacional e Força Livre Importada.