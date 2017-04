100 primeiros dias de Eric são aprovados por 79%

14,92% dos entrevistados pela equipe do Jornal O+Positivo reprovou a gestão do pepista. Moradores também foram questionados com relação às áreas de saúde, educação, limpeza pública e serviço social, que é comandado pela primeira-dama Adrielle Patilla

26/04/2017, às 10h04

Testado pela primeira vez nas urnas em outubro passado, o advogado Eric de Melo da Silveira conquistou a vitória. Agora a gestão do prefeito empossado em janeiro está sendo avaliada pela primeira vez. Em pesquisa realizada pelo Jornal O+Positivo nos dias 19 e 20 deste mês, os moradores disseram o que acharam dos 100 primeiros dias da nova administração. 362 moradores de todos os bairros foram ouvidos. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,8% para mais ou para menos.

Ao avaliarem os 100 primeiros dias, 13,81% dos piranhenses abordados disseram que está ótimo. 35,36% entendem que está bom e 29,83% regular. Para 4,97% está ruim enquanto segundo 9,94% está péssimo. 79% aprova e 14,92% desaprova. 6,08% não souberam ou não responderam.

Para completar a pesquisa, o Jornal O+Positivo pediu que os entrevistados avaliassem também as principais áreas de uma administração pública municipal; educação, saúde, limpeza de ruas e avenidas e serviço social. 80,10% dos respondentes aprovaram a educação enquanto 12,7% desaprovaram. 7,20% não souberam ou não responderam.

O item seguinte a ser avaliado foi a saúde. 70,16% dos voluntários aprovaram com as características ótima, boa é regular enquanto 25,97% desaprovaram com ruim e péssima. 3,87% não souberam ou não responderam.

Na área da limpeza pública municipal, 3,31% disseram que está ótima, 37,57% boa e 35,36% regular. Para 12,15% está ruim e para 7,73% péssima. 3,88% não souberam ou não responderam. 76,24% fizeram boa avaliação aprovando e 19,88% não aprovaram.

Com relação ao serviço social oferecido para as famílias mais vulneráveis que é desempenhado pela primeira-dama Adrielle Patilla, dos piranhenses que responderam, 65,75% aprovaram e 16,02% desaprovaram. 18,23% não souberam ou não responderam.

As áreas administrativa, educação, saúde e limpeza foram as mais citadas enquanto trabalhos que têm funcionado de forma mais efetiva. Por outro lado, os respondentes disseram que a conservação das estradas rurais é uma das atividades que mais precisa de atenção. Nesse item a saúde também aparece como uma das áreas que necessita ser priorizada, já que pessoas diferentes respondem ao questionário, podendo gerar essa citação enquanto melhor e pior área.

A lista com a “principal obra ou benefício que você gostaria que realizasse no município” ficou extensa. Recapeamento e pavimentação asfáltica, construção de rede de esgoto, área de lazer, melhorias na saúde, melhorias no hospital municipal, conservação das estradas rurais, instalação de uma faculdade, construção de casas populares, implantação do novo cemitério, geração de emprego e construção de pontes foram os mais pedidos.

Perfil dos entrevistados

O Jornal O+Positivo ouviu 54,70% de mulheres e 45,30% de homens em todos os bairros do município goiano. 9,94% dessas pessoas têm de 16 a 24 anos, 24,31% de 25 a 34 e 20,99% de 35 a 44 anos de idade. 25,97% afirmaram estar na faixa etária de 45 a 49 anos e 18,79% estão com 60 anos ou mais.

O Grau de Escolaridade dos entrevistados também é informado e 46,41% disseram ser analfabetos, serem capazes de ler e escrever ou terem concluído apenas o Ensino Fundamental. Já 40,33% afirmaram ter concluído ou iniciado o Ensino Médio e 12,71% ter concluído ou iniciado o Ensino Superior. 0,55% não souberam ou não responderam.

A maior parte dos abordados disseram que não tem rendimento ou vivem com até um salário mínimo por mês: 58,01%. 34,25% têm vencimentos que vão de um a três salários mínimos e 2,22% recebem de três a cinco salários mínimos. 5,52% preferiram não responder ou não sabiam.

Quando a pergunta foi religiosidade, 49,17% se julgam católicos e 28,19% evangélicos. 4,42% são espíritas e 3,31% seguem outro tipo de doutrina. 11,60% disseram que não têm religião ou são ateus e 3,31% não souberam ou não responderam.